Il nuovo DiRT sarà annunciato molto presto, parola di Codemasters

Il nuovo DiRT, l'amatissima quanto bella simulazione di rally sviluppata per console e PC, sarà annunciato molto presto. Lo ha affermato direttamente sul suo forum Codemasters. Il gioco, però, non dovrebbe essere diretto dal DiRT Rally team, ovvero il gruppo di sviluppatori che ha dato i natali alla serie.

Mentre la DiRT Rally 2.0: Game of the Year Edition (qui la nostra recensione) è appena giusta sugli scaffali, già si parla di un nuovo capitolo di questa fortunata serie. Codemasters, infatti, ha detto sul forum ufficiale del gioco che "un nuovo DiRT" è già in sviluppo. Non solo, sarà annunciato "molto presto". Questo ci fa pensare che le prime immagini del nuovo DiRT possano essere presentare durante il prossimo Inside Xbox, ovvero la conferenza dove Microsoft presenterà tutti i giochi terze parti di Xbox Series X.

Il nuovo gioco, però, non sarà sviluppato dallo stesso team che ha creato i precedenti DiRT. Il DiRT Rally team, infatti, "è concentrato sul futuro e sta pensando a come portare i Rally su di un altro livello." Non sentiremo parlare del loro lavoro per un po' di tempo e, per questo motivo, dovremo per il momento accontentarci dell'evoluzione di una delle serie di Rally più amate degli ultimi anni.