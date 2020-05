Assassin’s Creed: Valhalla, esploreremo, ci sposteremo e faremo raid con la nave

In Assassin's Creed: Valhalla la nostra nave sarà un elemento fondamentale per il gioco. Il Narrative Director Darby McDevitt, infatti, ha affermato che esploreremo l'Inghilterra, ci sposteremo lungo i fiumi e faremo raid utilizzando la nave. Proprio come dei veri vichinghi.

In una recente intervista il Narrative Director di Ubisoft Darby McDevitt ha ribadito l'importanza delle navi in Assassin's Creed: Valhalla, ma ha anche voluto sottolineare le differenza che ci sono tra la navigazione di Assassin's Creed IV: Black Flag e il nuovo capitolo della serie di Ubisoft.

Se in Black Flag si poteva navigare liberamente per l'oceano e combattere con le altre navi, in Valhalla la navigazione sarà qualcosa di diverso. Le navi vichinghe, infatti, sono fatte per i raid, per potersi addentrare nelle profondità della terra, attraverso fiumi e laghi. Saranno delle specie di "cavalli d'acqua" grazie ai quali spostarsi velocemente da una zona all'altra della mappa, attivare raid e abbandonare velocemente il luogo razziato.

"Abbiamo lavorato molto per creare i raid," ha detto McDevitt. "Puoi attivarne uno, partire e completarlo. Quello che succede durante i raid farà parte di missioni uniche del gioco, che saranno molto divertenti".

Assassin's Creed Valhalla arriverà su Xbox Series X tramite Smart Delivery. Il gioco sarà presentato il prossimo 7 maggio attraverso l'Inside Xbox.