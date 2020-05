Animal Crossing: New Horizons, 5 siti indispensabili per modelli, rape e oggetti

Scopriamo insieme 5 strumenti online non ufficiali per facilitarsi la vita in Animal Crossing: New Horizons, vendere rape e ottenere modelli e personalizzazioni.

In Animal Crossing: New Horizons abbiamo sempre qualcosa da fare: ieri abbiamo raccolto la frutta, oggi abbiamo trovato dei nuovi insetti per il nostro museo e, chissà, magari domani quel furbastro di Volpolo ci porterà qualche nuova opera famosa. Originale stavolta! Nel fine settimana potremmo persino decidere di sistemare quella collinetta dalla forma irregolare che non ci ha mai convinto del tutto. Tuttavia, per chi vuole davvero controllare a pieno ogni aspetto della propria isola, dalla morfologia ai meccanismi economici, alcuni elementi potrebbero risultare sempre un po' fuori portata, ben nascosti all'interno del codice del gioco. Fortunatamente vengono in nostro soccorso alcuni strumenti creati da altri giocatori in tutto il mondo e che ci permettono di avere un'idea più chiara di tutti questi meccanismi misteriosi: ecco quindi 5 siti indispensabili per Animal Crossing: New Horizons.

Animal Crossing Pattern Tool Partiamo da Animal Crossing Pattern Tool, che è probabilmente il primo strumento indispensabile per la personalizzazione di... beh, qualunque cosa. Certo, chi vuole realizzare un modello personalizzato può utilizzare il NookPhone, ma non è il massimo disegnare usando i joycon. Ebbene, se la precisione è quello che volete, non cercate oltre perché questo strumento online ha tutto quello che vi serve: una griglia più grande per i disegni, la possibilità di importare foto come base degli stessi e anche una comoda barra di ricerca per trovare elementi già creati da altri. Una volta che avete l'immagine che volete, poi, per importarla nel gioco è sufficiente inquadrare il QR Code del modello attraverso la Nintendo Switch Online App e il gioco è fatto: avrete un nuovo modello pronto da stampare sulle vostre T-Shirt!

Happy Island Designer Spostare le montagne e aprire le acque di fronte a voi. No, non parliamo di miracoli biblici, ma delle possibilità del terraforming, una funzionalità introdotta per la prima volta in Animal Crossing proprio con New Horizons. Se personalizzare alcuni elementi non vi basta e volete pianificare fino all'ultimo millimetro della vostra isola, allora Happy Island Designer è il sito perfetto per voi: una mappa basata su browser dove poter decidere l'esatta collocazione anche della più insignificante delle cosmee. Con questa mappa virtuale dell'isola si possono infatti programmare paesaggi, infrastrutture e piante, persino utilizzando come base la struttura reale della propria isola. Basta importare uno screenshot così da sovrapporre la mappa a quella dell'editor e avere così un controllo ancora maggiore su ogni singola modifica.

Nookazon Tom Nook è per certi versi il Jeff Bezos di Animal Crossing. Non stupisce quindi che qualcuno abbia pensato di chiamare Nookazon il negozio non ufficiale dove vendere e scambiare oggetti di gioco. Qui infatti si può trovare davvero di tutto: oggetti, schemi per il fai da te, hit tutte da ballare di K.K. Slider e persino nuovi abitanti! L'interfaccia del sito è più un mix tra eBay ed Amazon in realtà, e proprio per questo bisogna fare particolare attenzione alle truffe. Valgono le stesse regole degli acquisti nel mondo reale, quindi vi consigliamo di controllare sempre i feedback del venditore e di verificare che non sia già stato segnalato per truffa da qualche parte, usando il suo nickname o il codice di Nintendo Switch, ad esempio. Evitate poi di farvi tentare da articoli venduti a un prezzo troppo inferiore a quello medio, e fate attenzione durante una vendita: completate la trattativa sulla vostra isola e pagate, se possibile, solo dopo aver ricevuto l'oggetto richiesto.

Turnip Prophet I vostri amici hanno le tasche piene di stelline mentre voi non avete il becco d'una conchiglia? Beh, probabilmente è perché non siete abbastanza attenti al mercato delle rape, la Wall Street del mondo di Animal Crossing. Queste ricercatissime radici hanno infatti un grande valore tra le varie isole, ma tendono a deteriorarsi facilmente andando a vanificare persino gli investimenti più ingenti quando non vengono rivendute in tempo. Per questo è indispensabile cercare di massimizzare i profitti durante la settimana, approfittando del prezzo più alto offerto da Marco e Mirco prima della visita domenicale di Brunella. Le oscillazioni del mercato sono però piuttosto imprevedibili... a meno che non si utilizzi Turnip Prophet, un calcolatore del prezzo delle rape creato dall'utente Twitter Ninji e basato sul codice del gioco. Usando i dati della settimana precedente, questo strumento non ufficiale può infatti predire con buona precisione quando il prezzo delle rape raggiungerà il suo picco settimanale. Certo, non è sempre infallibile, ma è di sicuro un valido aiuto.

Nooknet e Nookpedia Ci sono poi altri siti che possono tornare utili in più settori. Se state cercando qualcosa di specifico, Nooknet, per esempio, offre un po' di tutto, dall'editor dell'inno dell'isola allo scambio dei modelli tramite il codice creatore, una serie di caratteri che può essere inserito nell'apposito monitor, all'interno del negozio delle sorelle Ago e Filo, per ottenere nuove creazioni. Tenete presente che il creatori più famosi postano le loro novità anche su Twitter e Reddit, quindi potete seguirli anche lì. Come bonus vi segnaliamo infine che Nookpedia è un database indispensabile per sapere quali insetti e pesci appariranno in un determinato periodo dell'anno o della giornata, mentre la guida di Ninji "Mystery Tour Islands" è lo strumento perfetto per capire quando un coupon miglia di Nook vi avrà portato su un'isola che merita una visita più approfondita del solito.