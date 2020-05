Animal Crossing: New Horizons, tantissime truffe su Nookazon: come riconoscerle ed evitarle

Animal Crossing: New Horizons è un videogioco che ad ogni nuovo appuntamento attira adulti, bambini, maschietti, femminucce... e malintenzionati. Ma proprio tanti, basta dare un'occhiata ai principali gruppi presenti sui social network, su Reddit e Discord per rendersene conto: soprattutto su Nookazon, le truffe sono all'ordine del giorno. Come difendersi?

Bisogna sensibilizzare indubbiamente gli acquirenti, quindi vogliamo spiegarvi come riconoscere e come evitare le truffe su Animal Crossing: New Horizons. La regola d'oro alla base di ogni trattativa è il buonsenso: non siate ingenui, e non pensate da subito che l'altra persona sia sempre e al 100% in buona fede. Se il prezzo richiesto per l'abitante che desiderate così tanto (e che vale sul mercato molte stelline) è troppo basso, forse stanno cercando di raggirarvi. Se il venditore che vuole darvi un oggetto non ha mai messo in vendita altro prima d'ora, beh... forse dovreste muovervi con i piedi di piombo. Bisogna inoltre conoscere bene la piattaforma Nookazon.

Nookazon permette di controllare per ogni venditore i feedback ricevuti. Ci è accaduto di notare truffe portate a segno da giocatori che erano già stati segnalati come "scammer", cioè malintenzionati, ladri, farabutti. Era lì, bello scritto sul loro profilo: perché allora non leggerlo? Basta controllare la voce "reviews" di Nookazon, cioè le recensioni/feedback.

In caso il venditore non abbia feedback, è opportuno pagarlo soltanto dopo che vi abbia consegnato l'oggetto in vendita, oppure che vi abbia fatto parlare con l'abitante che deve trasferirsi da voi; questo in caso di compravendite di abitanti, che fruttano ogni giorno moltissime stelline e molti ticket delle Miglia di Tom Nook.

Ricapitoliamo i passaggi fondamentali per evitare truffe su Animal Crossing: New Horizons, usando Nookazon o comunque altri sistemi di vendita, come social network e forum:

Controllare i feedback del venditore: qualcuno ha già comprato da lui? Come si è trovato?

Controllare se il venditore non è già stato segnalato come furfante da qualche parte (usando il suo nickname o il codice di Nintendo Switch, ad esempio)

Controllare il prezzo di vendita medio dell'oggetto. Se è troppo basso, probabilmente (non sempre) si tratta di una truffa

Fare attenzione durante una vendita: se possibile, svolgerla sulla vostra isola

In caso di feedback assenti, è opportuno pagare dopo aver ricevuto l'oggetto