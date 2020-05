Fortnite, Mida attiverà l'evento finale Doomsday: è buono o cattivo?

L'evento finale di Fortnite Capitolo 2 si avvicina, e segnerà il passaggio alla nuova Stagione 3 del Battle Royale di Epic Games. Ruolo centrale nei prossimi eventi sarà quello di Mida, il capo dell'Agenzia: e i giocatori non sono ancora riusciti a capire se sia buono o cattivo.

Quali sono le intenzioni di Mida? Punta alla distruzione dell'isola e all'accumulo di potere personale, oppure sta agendo a fin di bene contro altri nemici? Sono questi, alcuni dei dubbi che tormentano i giocatori di Fortnite negli ultimi giorni. Perché sappiamo che Mida attiverà il dispositivo Doomsday, dando così inizio al giorno del giudizio: ma non sappiamo perché lo farà.

L'evento Doomsday potrebbe modificare per sempre la nuova mappa di gioco di Fortnite, introducendo i veicoli-squalo e portando all'innalzamento del livello dell'acqua. Ciò avverrà probabilmente attivando i bocchettoni e le valvole presenti nel lago dell'Agenzia. Resta ignoto lo scopo di tutto questo, all'interno della trama di Fortnite (sì, Fortnite ha una trama, benché sfumata e non immediatamente visibile).

Se il ruolo di Mida nei prossimi eventi di Fortnite non è ancora chiaro, è chiaro invece che il personaggio sia molto importante nell'ottica degli sviluppatori di Epic Games. Basti pensare che ha una sua traccia musicale dedicata, che vi riportiamo qui di seguito, e il cui nome è particolarmente eloquente: