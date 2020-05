Call of Duty, Sledgehammer Games si espande in vista dei prossimi episodi

Sledgehammer Games, uno dei principali team di sviluppo di Call of Duty, si appresta a espandersi assumendo cento persone nel corso del 2021, in vista dei prossimi episodi della serie.

Lo studio conta già su duecento persone fra i suoi due uffici di Foster City, California, e Melbourne, Australia; e il fatto che non sia stato ridimensionato dopo l'avvicendamento con Treyarch per Call of Duty 2020 implica che ci sono diversi progetti in ballo.

Sledgehammer Games ha visto nel 2018 l'abbandono dei due fondatori, Michael Condrey e Glen Schofield, che hanno portato con sé svariati dipendenti dell'azienda. Tuttavia la situazione si è stabilizzata con l'arrivo di Andy Wilson, ex dirigente di Hangar 13.

Il futuro del team è inevitabilmente focalizzato sul franchise di Call of Duty, e a questo punto immaginiamo che lo studio si occuperà quantomeno dell'episodio in arrivo durante l'autunno 2021.

Per quanto concerne invece il capitolo in uscita quest'anno, l'uscita di Call of Duty 2020 non dovrebbe subire ritardi, secondo quanto dichiarato da Activision.