Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 11/5/2020

Le offerte Amazon di oggi hanno per protagonista Samsung con un poker di smartphone tutti soggetti a qualche compromesso, ma tutti accomunati da buoni pannelli OLED. Non manca, inoltre, una Smart TV che conosciamo bene, di nuovo vicina al prezzo più basso. A fare da outsider troviamo invece TCL, con un piccolo aumento di sconto per il suo 55 pollici con audio dolby integrato, e Lenovo, con un laptop modesto ma aggiornato alla decima generazione di processori Intel Core.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited (al momento gratis per tre mesi), Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.