Giochi PS4: Ion Fury nella settimana dell'11 maggio 2020

La settimana del'11 maggio 2020 è ufficialmente cominciata, e come sempre noi siamo qui per fare il punto della situazione e raccontarvi tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 dei prossimi sette giorni. Operazione più che mai breve, in questo caso.

Difatti l'unico titolo degno di nota in arrivo su PlayStation 4 nella settimana dell'11 maggio 2020 è Ion Fury, inizialmente previsto la scorsa estate e poi slittato su console per parecchio tempo. La data di lancio è attualmente fissata per il 14 maggio 2020, giovedì prossimo. "Ion Fury è uno sparatutto 3D realizzato da dei veterani di Eduke32 e da dei mapper di Duke Nukem 3D... realizzato con il motore di Duke Nukem 3D, il Build Engine".

"Tra le caratteristiche di Ion Fury spiccano delle aree interconnesse, la presenza di oggetti interattivi e quella di segreti. Duke Nukem 3D, insomma. Tutte le armi avranno una modalità di fuoco alternativa o diverse munizioni".

Eccovi anche uno degli ultimi video dedicati ad Ion Fury: lo proverete, o non il genere non rientra nelle vostre corde?