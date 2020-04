Ion Fury, data di uscita ufficiale delle versioni console

Le versioni console, ossia PS4, Xbox One e Nintendo Switch, dello sparatutto in prima persona Ion Fury hanno una data di uscita ufficiale: il 14 maggio 2020 in formato digitale e il 26 giugno 2020 in edizione fisica.

L'annuncio è stato dato dai publisher 3D Realms e 1C Entertainment. Le prenotazioni inizieranno il 1° maggio su Xbox One con uno sconto del 15% sul prezzo base, e il 7 maggio su Nintendo Switch con lo stesso sconto, così che possiate portare a casa il gioco per soli €21.24. La versione fisica sarà disponibile solo per PS4 a 24,99€ e per Nintendo Switch a 29,99€.

Come saprete, la caratteristica più curiosa di Ion Fury è di essere stato realizzato con il Build, l'engine di Duke Nukem 3D. Questo dovrebbe garantire che non ci siano problemi di fluidità per nessuna delle versioni console.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Ion Fury, relativa alla versione PC, dove abbiamo scritto:

Ion Fury è tutto ciò che gli appassionati di FPS classici possono desiderare: mappe grandi e labirintiche, difficoltà elevata, segreti a iosa, una protagonista carismatica e dalla battuta facile, una campagna che dura decine di ore e tanto altro ancora. Se non vi interessa nulla del lato tecnico desueto e riuscite a passare sopra ad alcune ingenuità dell'intelligenza artificiale, potreste aver trovato il vostro gioco del 2019.