Moving Out, è arrivato su Switch, PS4, Xbox One e PC il folle simulatore di trasloco

Moving Out, il folle simulatore di trasloco cooperativo di Team 17, è disponibile per Nintendo Switch, PS4, Xbox One e PC a partire da oggi. Per festeggiare il team ha pubblicato anche un divertente trailer di lancio.

La nostra recensione di Moving Out parla di un gioco divertente, orientato alla fruizione con la famiglia: "Il lavoro da traslocatore mostrato nel gioco sembra infatti ritagliato su un'interazione genitore-figlio più semplificata rispetto a quella di Overcooked, in alcuni passaggi in effetti un po' ostica per i più piccoli," dice Rosario Salatiello.

Moving Out ha più di 50 livelli, da abitazioni, a industrie, aerei e persino case infestate, attendono le nuove leve della Furniture Arrangement Relocation Technicians (F.A.R.Ts) che hanno il compito di impacchettare tutto tranne il lavandino della cucina. Per coloro che sono alla ricerca di un tirocinio nel trasferimento di mobili prima di effettuare il trasloco a tempo pieno, una demo di Moving Out è ora disponibile su tutte le piattaforme.

I giocatori possono scegliere di trasferirsi da soli o richiedere l'aiuto di un massimo di tre amici mentre escogitano il modo più rapido per trasportare un frigorifero in un edificio di cinque piani senza romperlo.