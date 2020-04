Project xCloud sarà disponibile in Italia dalla prossima settimana

Microsoft ha annunciato che Project xCloud sarà disponibile in Italia a partire dalla prossima settimana: per accedervi basterà avere un account Microsoft e un telefono con sistema operativo Android 6.0.

Ecco tutte le informazioni:

Xbox è lieta di annunciare la nuova fase del proprio impegno pluriennale per consentire a un numero sempre maggiore di giocatori in tutto il mondo di accedere a Project xCloud. Come anticipato il 7 aprile, l'azienda è al lavoro affinché la preview di Project xCloud sia disponibile su Android in Europa Occidentale. A partire da oggi, Microsoft invierà i primi inviti alla preview in Germania, Francia e Paesi Bassi e che, dalla prossima settimana, cominceranno ad arrivare anche ai giocatori in Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Italia, Norvegia, Spagna e Svezia.

Catherine Gluckstein, GM & Head of Product di Project xCloud, ha detto:

"In collaborazione con il team di Microsoft Azure, stiamo monitorando attivamente l'impatto del COVID-19 sulle prestazioni di internet in Europa Occidentale e crediamo di poter procedere con il lancio dell'anteprima di Project xCloud all'interno della regione in maniera responsabile, utilizzando misure graduali. Infatti, abbiamo deciso di adottare un approccio ponderato per ogni Paese, inizialmente consentendo l'accesso a un numero limitato di partecipanti per poi aumentarne il numero nel corso del tempo, per evitare di sovraccaricare indebitamente la larghezza di banda del Paese. Siamo davvero entusiasti che nuovi giocatori in Europa Occidentale possano unirsi al divertimento, provare Project xCloud e contribuire a creare il futuro dello streaming dei videogiochi."

I residenti all'interno degli 11 Paesi dell'Europa Occidentale menzionati sopra che desiderano partecipare alla preview di Project xCloud per Android possono registrarsi a questo indirizzo.

Ecco cosa serve per esseri ammessi all'anteprima: