Maid of Sker annunciato con un inquietante trailer

Wales Interactive ha annunciato Maid of Sker, un nuovo, inquietante gioco horror in cui il giocatore deve vedersela con delle creature fuoriuscite dal folklore britannico, i Quiet Men. In sviluppo per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo, la data d'uscita di Maid of Sker cadrà nel terzo trimestre del 2020, anche se non sappiamo bene quando. In realtà il trailer di gameplay, che trovate in testa alla notizia, parla di giugno 2020, ma potrebbero esserci stati dei ritardi nello sviluppo dovuti alla pandemia da coronavirus.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco per altri dettagli:

Maid of Sker è un cosiddetto "survival horror", giocato in prima persona, ambientato in un hotel remoto, che racconta una macabra storia del folklore britannico. Affronta gli incubi dei Quiet Men. Quando arrivano, non farti prendere dal panico, non respirare nemmeno.

Basato sulla storia avvincente e realmente accaduta di Elizabeth Williams, tu interpreterai Thomas Evans, un musicista coinvolto in una terrificante battaglia per salvare la donna che ama. Ambientato nel 1898 a Sker House e nei dintorni, una vera dimora ancora oggi esistente, che si dice sia la più infestata della Gran Bretagna.

Caratterizzato da immagini realistiche a 4k con gameplay incentrato su tattiche di sopravvivenza, esplorazione e senz'armi. Segui una trama di narrazione multipla, in cui contano le tue decisioni, sbloccando diversi percorsi narrativi e finali multipli.

Un sistema di intelligenza artificiale basato sul suono 3D è la principale meccanica del gameplay di sopravvivenza. Nascondersi, correre, strisciare, intrappolare e distrarre sono alcune delle tecniche che devi padroneggiare per sopravvivere ai nemici dotati di super udito. Mentre avanzi, i nemici diventano più difficili da evitare, al punto che stare fermi e trattenere il respiro è l'unica opzione possibile!

Gestisci il tempo in modo corretto e sarai al sicuro, per ora. Fiato sospeso e sofferenza.

Pagina Steam di Maid of Sker

Vediamo ora qualche immagine di Maid of Sker: