Gears of War 3 e Gears of War Judgment giocabili su PC tramite emulazione

Gears of War 3 e Gears of War Judgment sono giocabili su PC tramite l'emulatore di Xbox 360 Xenia, che ha fatto dei passi da gigante negli ultimi tempi. Non vi stiamo invitando a scaricarli piratati, ma nel caso ad acquistarli originali e giocarli su PC.

Purtroppo la saga Gears of War è arrivata in modo spezzettato su PC. Microsoft ha infatti rilasciato soltanto Gears of War, Gears of War 4 e Gears 5 su questa piattaforma, lasciando fuori Gears of War 2, 3 e Judgement. All'orizzonte non ci sono edizioni rimasterizzate, almeno non nel breve periodo, quindi questo è un ottimo modo per poter recuperare i titoli sopra citati. Inoltre si tratta di un grande traguardo dal punto di vista tecnico.

Nel filmato sottostante, pubblicato dallo youtuber Andrew Russell, possiamo vedere in azione proprio Gears of War 3 e Gears of War Judgment. Xenia fa girare entrambi al loro framerate nativo, ossia 30fps. Purtroppo attualmente non c'è alcun modo per farli andare più veloci.