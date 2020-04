Twitch, Alinity si mette a nudo e risponde a tutto l'odio che ha riceuvto

La streamer Twitch Natalia 'Alinity' Mogollon si è messa a nudo e ha deciso di rispondere a tutti i messaggi d'odio ricevuti negli ultimi giorni, dopo il ban di un giorno e l'autosospensione di tre dalla piattaforma.

Alinity: "Non so cos'abbia in serbo per me il futuro, ma lo accoglierò a braccia aperte: i successi e i fallimenti, l'amore e l'odio, il bello e il brutto. Farò del mio meglio per imparare dai miei errori e affrontare ciò che verrà. Non sono ancora finita."

Com'è giusto che sia, o forse no, Alinity ha anche pubblicato una foto molto sexy per sottolineare il suo momento introspettivo. In un tweet successivo ha poi annunciato che tornerà su Twitch il 28 aprile, cioè oggi, chissà con quali avvincenti contenuti.

Alinity è una streamer Twitch tra le più controverse, nonché la più chiacchierata della piattaforma. Già in passato era finita in un mare di polemiche per come aveva trattato il suo gatto, per il suo cane che le aveva odorato gli organi genitali e per una foto malandrina fatta al suo posteriore mentre pensava di non essere vista. Recentemente le è sfuggito un capezzolo. Chissà cosa combinerà in futuro.