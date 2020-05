Pokémon GO: sezione Gioca da casa in arrivo, spiegherà tutti i cambiamenti del gioco

Negli ultimi mesi gli sviluppatori di Niantic Labs hanno modificato tempestivamente il proprio titolo mobile, in modo che i giocatori potessero continuare a divertirsi con Pokémon GO anche durante la pandemia legata al coronavirus. Per fare il punto della situazione circa tutte queste novità importanti è in arrivo la sezione Gioca da casa.

La sezione Gioca da casa di Pokémon GO verrà introdotta con il prossimo aggiornamento: servirà a spiegare ai giocatori, soprattutto ai novizi, tutti i cambiamenti del gioco, e quali sono le potenzialità del titolo mobile durante la pandemia. Da tempo è diventato più facile giocare da casa a Pokémon GO: come vi abbiamo puntualmente riportato, gli sviluppatori hanno aumentato lo spawn di Pokémon selvatici, introdotto i Raid da Remoto, proposto eventi da giocare sul divano invece che uscendo, potenziato la Lega Lotte e molto altro ancora.

Praticamente ogni aspetto di Pokémon GO ha subito modifiche, e dunque una sezione che spieghi punto per punto tutte le novità con delle piccole guide è più che opportuna; siamo sicuri che si rivelerà utile anche per i giocatori assidui di Pokémon GO. Attualmente sappiamo che saranno presenti almeno tre sezioni, dedicate rispettivamente ai Raid da remoto, ai pacchi amicizia e alle ricerche sul campo, come potete notare dall'immagine qui di seguito riportata.

Prima di salutarci ricordiamo che il Pokémon GO Community Day di maggio 2020 sarà dedicato a Seedot.