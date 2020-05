Assembla che ti Passa #248

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti e le correzioni sono ben accette a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

Come promesso da NVIDIA abbiamo finalmente assistito alla venuta della tecnologia Ampere, quella che dovremmo ritrovare nelle GeForce RTX 3000 la cui presentazione è attesa per la fine dell'estate. Per il momento, come sospettavamo, dobbiamo accontentarci di un annuncio a sfondo professionale ha per protagonista la terza generazione di acceleratori grafici DGX che, secondo quanto dichiarato 20 volte più potenti di quelli Volta e 2.5 volte più potenti di quelli della generazione precedente, possono contare su otto GPU Ampere A100 con 6912 CUDA core, 432 tensor core e 40GB di memoria HBM2 con bus da 5120-bit. Il tutto allacciato con al sistema con l'interconnessione NVLink di terza generazione da 4,8TB/s che garantisce un canale bello ampio in direzione di ben due processori AMD Epyc Rome equipaggiati con 64 core, 1TB di memoria e 15TB di SSD. Si parla invece di 600GB/s per la gestione del traffico tra le GPU che come il sistema supportano ovviamente lo standard PCIe 4.0. Un qualcosa che troveremo anche nei chip della serie GA100, ricomparsa in rumor che sembrano confermare i 5374 core di cui abbiamo parlato la scorsa settimana in relazione alla GeForce RTX 3080 Ti. Ma si arricchiscono con informazioni che indicano prestazioni del 40% superiori alla 2080 Ti nei titoli meno prestanti, di un margine di guadagno del 50% nei titoli ottimizzati e si picchi del 70%. Un salto ben più credibile di quello comparso nei primi rumor, seppur vicino a quello ampio compiuto da Maxwell a Pascal a patto che sia e non legato al DLSS 3.0 da cui ci aspettiamo un'ulteriore spinta in avanti grazie al probabile aumento dei tensor core delle nuove GeForce.

Tra l'altro, come avete notato, stiamo già parlando della futura versione della tecnologia DLSS che con la sua seconda incarnazione ha dimostrato di poter spingere le prestazioni senza rinunce, garantendo anche ray tracing e 60fps su Control con una RTX 2060. E con la terza release principale si parla della possibilità di usare la tecnologia in tutti i titoli che usano il Temporal Antialiasing, preso proprio come riferimento per arrivare ai miglioramenti netti del DLSS 2.0. Per ottenere il massimo dei risultati si parla comunque della necessità di un lavoro dedicato, cosa che in alcuni titoli potrebbe portare a risultati peggiori rispetto ad altri mentre NVIDIA continua a lavorare sul miglioramento dell'implementazione della tecnologia, ma con lo sviluppo di un modello condiviso tra gli sviluppatori e tool più avanzati è probabile che molti team si spendano a sufficienza per sfruttare a fondo l'upscaling basato sull'intelligenza artificiale. Si parla inoltre di aumento dei core dedicati al ray tracing e di un'efficienza maggiore dovuta a un processo produttivo più avanzato che dovrebbe essere quello a 7 nanometri. Ma come il processo produttivo a 12 nanometri è destinato a lasciare rapidamente spazio all'evoluzione.

Come sappiamo NVIDIA ha prenotato tutta la produzione a 5 nanometri di TSMC rimasta libera nel 2020, ma gli stessi transistor non saranno solo alla base della prossima generazione di GeForce basata su architettura Hopper. A quanto pare i 5 nanometri dell'azienda taiwanese saranno utilizzati anche per la serie di processori Ryzen basati su architettura Zen 4, finiranno nelle GPU AMD basate su architettura RDNA 3 e saranno impiegati anche per le GPU Intel Xe. Inoltre gli stessi transistor dovrebbero finire anche nei prodotti di Qualcomm, Huawei, Apple e persino Intel, anche se la compagnia sta lavorando per rendersi indipendente. Non a caso sta dialogando con il governo degli Stati Uniti con l'obiettivo di aumentare la produzione di chip americana, ma si tratta di un progetto che coinvolge anche TSCM e che quindi va a inserirsi direttamente nel conflitto economico tra USA e Cina. Quest'ultima, comunque, punta a raggiungere l'eccellenza entro i propri confini, come dimostrano la creazione di processori su base X86, GPU e persino soluzioni peculiari come la scheda madre Zeal-All ZA-SK1050 che pur guardando a CPU datate come i processori di sesta e settima generazione Intel, si fa notare grazie a una GeForce GTX 1050 Ti da 4GB integrata direttamente sulla motherboard. Apre quindi la strada a soluzioni compatte piuttosto potenti considerando che pur modesta e ormai non più recente, la GPU NVIDIA garantisce prestazioni sensibilmente superiori a quelle delle soluzioni integrate più potenti.

Mentre guardiamo con curiosità all'evoluzione tecnologica della Cina, un paese che sa essere pericolosamente efficace nel perseguimento dei propri obiettivi, passiamo a un tipo di evoluzione secondario ma comunque importante, anche per il gaming. Per l'USB 4.0 si parla infatti di una velocità di 40GB per secondo che arriverebbe a 80Gbps nel formato 2x2, arrivando a superare, anche grazie all'utilizzo di alcune tecnologie già impiegate per la connessione Thunderbolt, una capacità di trasferimento di 6GB per secondo. Parliamo quindi di velocità teoriche massime simili a quelle delle unità SSD interne, con la possibilità di caricamenti istantanei e utilizzo di streaming per i videogiochi anche con i dischi esterni. Inoltre per la versione Type-C, già usata per le connessioni video, si prospetta anche l'integrazione di tecnologia DisplayPort 2.0 direttamente nei cavi USB, con capacità di trasferimento delle immagini in risoluzione 8K e 16K, anche se a 60Hz.