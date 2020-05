One Piece: sexy Nami nel cosplay estremamente sensuale di marizascheid

I cosplay accompagnano i nostri lettori per tutta la settimana, di certo non possono saltare l'appuntamento anche di domenica. Ecco allora un nuovo lavoro dedicato a Nami, la brillante e bellissima fanciulla protagonista di One Piece, celeberrimo anime e manga di Eiichiro Oda.

La cosplayer marizascheid ha deciso di reinterpretare almeno parzialmente il noto personaggio di sexy Nami. Dunque ci ritroviamo davanti ancora una volta una Nami estremamente sensuale, ma questa volta anche piena di soldi: in questo modo viene valorizzato l'attaccamento al denaro del personaggio (che non si è mai davvero mostrato gretto, tuttavia), con un approccio il più possibile originale.

Gli accessori utilizzati e il vestito in sé di Nami non brillano particolarmente, ma il trucco utilizzato è di pregevole fattura. Qui di seguito vi riportiamo l'immagine del cosplay in questione, che ha ottenuto numerosi like su Instagram. E non dimenticate che sulle nostre pagine, tra gli altri, potrete trovare anche altri cosplay dedicati a: