Animal Crossing: New Horizons, un trucco per ottenere tutte le opere di Volpolo velocemente

Chi non sogna di ottenere velocemente tutte le opere di Volpolo su Animal Crossing: New Horizons? Introdotta con l'ultimo corposo aggiornamento di Nintendo, la furba volpe è arrivata con la sua barchetta, e di tanto in tanto vende quadri e statue al giocatore. Le opere d'arte possono anche essere false, ma non è questo il punto: il punto è che per ottenerle tutte e 40 circa occorrono circa due anni di gioco, secondo le stime di inverse.com.

Ma esiste un trucco per arraffarle tutte quante in pochissimo tempo. Lo stratagemma, è chiaro, non è moralmente corretto, ma non arreca alcun danno alla propria copia di Animal Crossing: New Horizons su Nintendo Switch (ciò potrebbe invece capitare con il glitch per nuotare). Si basa sui viaggi del tempo, ma non in modo sconsiderato o casuale, bensì studiandoli attentamente: i giocatori hanno studiato come e quanto utilizzarli per far comparire sempre Volpolo con nuove opere sull'isola, così da acquistarle e donarle al museo a ripetizione.

Eccovi dunque i passaggi da seguire, ripetete questa procedura per qualche ora e avrete compleato il museo di Animal Crossing: New Horizons con tutte le opere del gioco:

Come prima cosa bisogna trovare un giorno in cui Volpolo è presente sull'isola. Effettuate dunque un viaggio nel tempo di 24 ore esatte, fino a trovarlo. Vi abbiamo già fornito una guida per capire quando trovare tutti i personaggi speciali

Per eseguire correttamente il time travel è necessario disattivare l'opzione Data e ora tramite internet, dalle impostazioni di Nintendo Switch

Una volta trovato Volpolo, controllate tutti gli oggetti in vendita e acquistate l'opera originale di vostro interesse. Prendete poi nota circa data e ora attuali all'interno del gioco

Eseguite un viaggio nel tempo di un giorno esatto in avanti (+24 ore)

Recuperate l'opera dalla cassetta postale e donatela al museo

Adesso tornate indietro di 24 ore: Volpolo sarà ancora lì con nuovi oggetti in vendita. Acquistate quelli che vi occorrono

Ripetete la procedura all'infinito, spostandovi sempre in avanti e indietro di 24 ore

Questa strategia si basa sulla presenza fissa di Volpolo sull'isola, e non richiederà di compiere viaggi nel tempo casuali sempre in avanti