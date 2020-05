Animal Crossing: New Horizons, un glitch consente di nuotare e raggiungere i limiti della mappa

Nintendo rilascia i propri titoli sul mercato solo dopo averli accuratamente rifiniti per mesi e mesi, ma la perfezione non esiste. E così alcuni giocatori particolarmente astuti di Animal Crossing: New Horizons hanno scoperto un nuovo glitch, che consente di nuotare e raggiungere i limiti della mappa di gioco (tra le altre cose).

Questo è un trucchetto che non porta con sé vantaggi evidenti come il glitch per clonare all'infinito i biglietti miglia di Nook, ma resta comunque molto curioso: difatti su Animal Crossing: New Horizons non è possibile nuotare, non si possono raggiungere i limiti della mappa di gioco e (in teoria) neppure il cosiddetto "quarto livello di altezza" in verticale, dopo i rilievi. Eppure i giocatori ci sono riusciti, dopo svariati tentativi.

Come funziona il glitch? In modo molto particolare: nel video che vi riportiamo qui di seguito potrete vedere un giocatore che posiziona una panca davanti ad un rilievo, poi uno sgabello davanti alla panca. Una volta seduto, è sufficiente attendere l'arrivo di un amico tramite multiplayer online, ed ecco che il possessore dell'isola resta "incastrato" nella panca. Da quel momento in puoi può arrivare all'altezza più elevata dell'isola, entrare in acqua, raggiungere i bordi della mappa, e varie altre chicche.

Va detto che simili trucchi alla lunga possono anche danneggiare in qualche modo la propria versione di gioco di Animal Crossing: New Horizons, forse in modo irreversibile: è opportuno che sappiate cosa state facendo, in caso. Probabilmente Nintendo correggerà tutto ciò con i prossimi aggiornamenti, quindi se proprio volete provarlo... adesso o mai più.

Ricordiamo che non troppo tempo fa un dataminer di Animal Crossing: New Horizons aveva predetto l'arrivo del museo, di Volpolo e della possibilità di nuotare; un aggiornamento ha già introdotto i primi due contenuti. Che non manchi troppo anche al terzo?