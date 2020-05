Google Home, nuovi strumenti utili in arrivo per l'assistente digitale

Se avete deciso di dare fiducia a Google Home acquistando negli ultimi anni uno o più device dedicati all'assistente digitale di Google, probabilmente avrete già notato che la sua app non è una delle più intuitive e comode da usare presenti sul mercato. Ma tutto questo cambierà presto, grazie a nuovi strumenti utili in arrivo.

Google è al lavoro sull'app di Google Home, ripensandola da zero e modificandola completamente: l'obiettivo è renderla più intuitiva e facile da utilizzare. Con l'occasione, Mountain View aggiungerà anche tutta una serie di strumenti utili e molto interessanti: per esempio una sezione Generale ("General"), dove verranno indicati i nickname e gli indirizzi (area "Home Information"), e una lista con tutte le persone che abitano nella dimora ("Household").

Tra le altre funzioni arriveranno anche Stanza e dispositivi ("Room and devices"), con tutta una lista che comprenderà stanze, gruppi, dispositivi; così come il nuovo menù Servizi ("Services"), con al suo interno icone per Video, Musica, Radio, TV Live. Da ultimo Lavora con Google ("Works with Google"), forse finalizzata alla condivisione di parte dei dati raccolti dall'assistente digitale Google Home. Già in passato si parlava di dipendenti in grado di ascoltare le conversazioni registrate da Google Home.

Non è ancora finita qui, perché la nuova opzione Funzionalità ("Features") darà accesso alle notifiche, mentre "Digital Wellbeing" ("Benessere Digitale" nella traduzione italiana, probabilmente) farà lo stesso con le impostazioni dei device. Tutte le novità di cui vi abbiamo parlato verranno introdotte con l'aggiornamento 2.22.1.11 per Google Home, in arrivo nei prossimi giorni. Per ora dovrete resistere ancora un po' in compagnia dell'applicazione attuale, più scomoda di quella in arrivo.