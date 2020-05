Il Cortocircuito: alle 15:00 in diretta si parla di The Last of Us 2, Unreal Engine 5 e Ghost of Tsushima

Il Cortocircuito torna oggi con una puntata davvero hot con cui faremo esplodere la rete: a partire dalle 15.00, come da tradizione e rigorosamente in diretta, parleremo degli argomenti che hanno animato il dibattito del mondo dei videogiochi nelle ultime ore, in compagnia di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino, con la partecipazione speciale di Matteo Lupetti, giornalista di Vice.com e gay.it, con cui discuteremo di alcune accuse che ci ha mosso per la puntata precedente, in cui abbiamo affrontato la polemica nata dal leak di The Last of Us 2.

Gli altri argomenti di oggi saranno: