Cyberpunk 2077 Xbox One X Limited Edition, in un video la creazione della console

Un video mostra come è stata creata l'Xbox One X Limited Edition di Cyberpunk 2077, l'esclusiva versione customizzata dell'ammiraglia di casa Microsoft presentata qualche settimana fa da CD Projekt RED. La console, dallo stile e dai colori che richiamano Night City, sarà accompagnata da un gamepad altrettanto bello che ne riprende il design.

Il video si apre con Microsoft che spiega che le versioni limitate della sua console sono davvero limitate: una volta terminata la produzione, il design limitato viene abbandonato per sempre. In questo caso, oltretutto, la Limited Edition di Cyberpunk 2077 sarà anche l'ultima edizione speciale di Xbox One X. Poi Microsoft si dedicherà a creare nuovi volti per Xbox Series X.

Il design è quello classico della console di Microsoft, ma ogni placca è ispirata ad uno dei gruppi e delle organizzazioni presenti nel gioco. La console presenta anche una sorta di dualità tra le due parti, un elemento che sarà ripreso anche nel gioco finale.

Lo stesso stile sarà ripreso anche da un gamepad, anche lui griffato con simboli e colori che richiamano le diverse fazioni di Cyberpunk 2077. Persino il cavo HDMI sarà di un colore speciale.

Nel video è mostrata la console da tutti i punti di vista, con uno sguardo ravvicinato ai dettagli e alle finiture. La Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition arriverà nei negozi a giugno, mentre Cyberpunk 2077 è sempre previsto per settembre. Nel mentre c'è l'estate: Alpitour vuole che la passiate al mare e Cyberpunk 2077 approva.