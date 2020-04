Xbox One X, quella griffata Cyberpunk 2077 sarà l'ultima limited edition della console

La limited edition di Xbox One X griffata Cyberpunk 2077 sarà l'ultima per la console Microsoft: iniziative del genere verranno in futuro riservate solo al nuovo modello.

Prodotta in appena 45.000 unità, la limited edition in questione segnerà dunque la fine di un'epoca, ma non sarà ovviamente l'ultimo bundle prodotto dalla casa di Redmond per l'attuale ammiraglia.

Con la produzione di Xbox Series X ormai alle porte, in vista del lancio autunnale, Microsoft ha infatti tutto l'interesse a tagliare ulteriormente il prezzo degli attuali modelli e a sfornare pacchetti decisamente convenienti.

L'obiettivo, in linea con l'impostazione cross-gen delle prossime produzioni first party, sarà quello di portare quante più persone possibili nell'ecosistema Xbox.

Dopodiché, ovviamente, bisognerà capire quali saranno le intenzioni di Microsoft per Xbox Series S, nome in codice Lockhart: laddove la console venisse davvero venduta a 299 dollari, si creerebbe uno spazio per un listino ancora più conveniente sul fronte entry level.