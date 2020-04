Daymare: 1998 gratis su Steam, 10.000 codici per gli studenti italiani

Daymare: 1998 è disponibile gratis su Steam, nell'ambito di un'iniziativa organizzata da Invader Studios per regalare 10.000 codici del gioco agli studenti italiani.

Lo sviluppatore Invader Studios, con il supporto del Publisher Destructive Creations, ha voluto tendere una mano ai compagni di gioco e connazionali ai tempi della crisi di Covid-19 e del successivo blocco, mettendo appunto a disposizione Daymare: 1998 per 10.000 studenti italiani.

Il loro survival horror, elogiato per la sua palpabile atmosfera anni '90, sarà distribuito gratuitamente ad alunni e studenti di tutta Italia, così da aiutarli a tenere occupate le loro menti mentre svelano la storia del gioco e combattono il contagio, all'interno di una serie intricata di eventi messi insieme dallo sviluppatore indipendente italiano.

Per partecipare al giveaway, basta visitare questo sito dalle 14.00 del 21 aprile alle 18.00 del 24 aprile. Attenzione: bisogna trovarsi in Italia per approfittare dell'iniziativa, dunque se utilizzate i DNS di Google potreste non vedere la pagina.

"Speriamo che questo contributo allieti le persone costrette a casa e aiuti a combattere la pandemia con un po' più di forza di volontà e un pensiero positivo. Ci dispiace moltissimo per tutti coloro colpiti direttamente dall'infezione, e vorremmo che l'unico virus da combattere fosse quello presente nel nostro gioco. Forza Italia!" aggiunge Michele Giannone, Business Development Director di Invader Studios.