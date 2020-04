Super Mario 3D World per Nintendo Switch compare nel listino di un retailer

Super Mario 3D World per Nintendo Switch è comparso nel listino di un retailer americano, a prezzo pieno, sulla falsariga di quanto fatto da Nintendo in tempi recenti con Donkey Kong Country: Tripical Freeze.

Pubblicato originariamente nel 2013 su Wii U, Super Mario 3D World si pone senza dubbio come uno dei migliori titoli mai realizzati per l'ex ammiraglia della casa giapponese, totalizzando vendite per circa 5,8 milioni di copie.

Stando ad allcune voci, Nintendo avrebbe intenzione di celebrare il trentacinquesimo anniversario di Super Mario Bros. con una serie di remaster, e in quest'ottica l'uscita del gioco appare del tutto plausibile.

Nel caso specifico di Super Mario 3D World, parliamo inoltre di una Deluxe Edition che oltre al gioco originale includerebbe anche nuovi contenuti, come ad esempio livelli del tutto inediti per arricchire la campagna.

Vi farebbe piacere mettere le mani su questo piccolo gioiello senza dovervi procurare un Wii U?

The listing is not activated but there's a listing for Super Mario 3D World for Switch at Best Buy. SKU # is 6352130. It has a price tag of $60 currently.

Take it with a grain of salt but given the Mario rumors from a few weeks ago, it's likely this game is coming pic.twitter.com/VZ3qFx1FZs