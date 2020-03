Super Mario su Nintendo Switch: una serie di remaster sui giochi del passato per il 35esimo anniversario?

Super Mario su Nintendo Switch potrebbe vedere presto numerose incarnazioni, visto che in base a voci di corridoio Nintendo starebbe per festeggiare il 35esimo anniversario della sua icona con una serie di remaster di giochi usciti in passato con protagonista Mario.

"Diverse fonti" hanno riferito la cosa a VGC, ma ovviamente il tutto va preso come una semplice voce di corridoio. Effettivamente, il 2020 rappresenta il 35esimo anniversario della serie Super Mario, il cui primo capitolo risale al 1985, dunque l'occasione ci sarebbe.

Per festeggiare la ricorrenza, Nintendo avrebbe in programma vari remaster in arrivo nel corso del 2020, con buona parte dei giochi di Mario in arrivo in qualche forma su Nintendo Switch. Non è ben chiaro cosa si intenda per remaster, soprattutto per quanto riguarda i capitoli più vecchi in 2D che potrebbero essere semplicemente riproposti con una raccolta, ma per questo dobbiamo attendere ulteriori informazioni.

Il piano dovrebbe essere svelato da Nintendo in occasione della diffusione di altre informazioni sul parco tematico Super Nintendo World creato in collaborazione con Universal, oltre al possibile nuovo film di Super Mario, che in base a quanto riferito dovrebbe essere d'animazione.

La ricorrenza del 35esimo anniversario potrebbe dare consistenza a queste voci, d'altra parte il parco tematico è in via di realizzazione e Nintendo ha dato l'avvio a collaborazioni celebrative speciali come la serie LEGO Super Mario.

Ovviamente, considerando la situazione di crisi internazionale che stiamo vivendo, è possibile che i piani debbano essere modificati o spostati, in ogni caso qualcosa potrebbe emergere comunque nel corso dell'anno per festeggiare l'anniversario. L'ultima volta, per il trentennale, Nintendo aveva pubblicato delle edizioni speciali degli Amiibo, dunque in questo caso s tratterebbe di un piano un po' più sostanzioso, ma attendiamo eventuali delucidazioni. Per il momento, Nintendo non ha voluto commentare su "rumor e speculazioni".