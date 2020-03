Animal Crossing: New Horizons, Gamestop ha creato un bundle Speciale con Switch Lite

La console di Nintendo è disponibile anche singolarmente in versione Lite a 214,98 euro, o in versione ibrida (col nuovo modello) a 319,98 euro.

A 269,98 euro potrete scegliere una Nintendo Switch Lite in colorazione grigia, gialla o turchese, una copia pacchettizzata di Animal Crossing: New Horizons, un abbonamento da 3 mesi a Nintendo Switch Online (fondamentale per fare o ricevere visite nell'isola), una custodia per la console @Play e la cover schermo @Play. Potete trovare l'offerta a questo indirizzo .

Gamestop ha creato un nuovo bundle Speciale con Animal Crossing: New Horizons , una Switch Lite , un abbonamento a Nintendo Switch Online per tre mesi, un proteggi schermo e una custodia.

Ricordiamo che le offerte in questione sono disponibili fino al prossimo 29 aprile 2020, con consegna a domicilio gratuita.

