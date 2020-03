Quantum Error su PS5 punta a 4K e 60 frame al secondo con ray tracing

Quantum Error per PS5 torna a far parlare di sé con le dichiarazioni veramente ambiziose degli sviluppatori, che sostengono di puntare ai 4K e 60 frame al secondo per il gioco con ray tracing attivo, anche se si tratta solo di brevi affermazioni attraverso Twitter, per il momento.

Il gioco in questione è uno sparatutto in soggettiva che mischia elementi fantascientifici e horror, ricordando un po' le atmosfere di Dead Space, sviluppato dal team indie TeamKill Media. Il progetto non sembra essere propriamente un tripla A, ma ovviamente il fatto di essere stato presentato come gioco PS5 l'ha posto subito sotto la luce dei riflettori.

Si tratta, tuttavia, di un gioco cross-gen, visto che è previsto arrivare anche su PS4, dunque chiaramente avrà un impianto tecnico scalabile, con la versione next gen che sfrutterà appieno il potenziale della nuova console e quella PS4 che avrà delle caratteristiche in meno.

Quello che ci interessa è soprattutto la versione PS5, dunque, sulla quale sembra che gli sviluppatori si stiano concentrando in maniera particolare. Alla domanda su informazioni riguardanti risoluzione e performance, gli sviluppatori su Twitter hanno risposto che stanno puntando a far andare Quantum Error a 4K e 60 frame al secondo, inoltre sembra che l'implementazione del ray tracing sia totale.

Un utente ha chiesto quale delle varie caratteristiche illustrate da Cerny per il ray tracing su PS5 siano previste per il gioco, ovvero audio, illuminazione globale, ombre, riflessi e full ray tracing comprensivo di tutto, e il team ha affermato di avere intenzione di implementare tutto. Si tratta insomma di un progetto ambizioso per un tea di piccole dimensioni come TeamKill Media, che in precedenza ha rilasciato il poco noto Kings of Lorn: The Fall of Ebris e attendiamo di saperne di più.

Finora abbiamo visto il trailer di presentazione quando Quantum Error è stato annunciato, e gli sviluppatori hanno assicurato la presenza della fisica applicata su quasi tutti gli oggetti.

We are targeting 4K 60FPS. 😎 — QUANTUM ERROR (@quantum_error) March 28, 2020