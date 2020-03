Minecraft con Ray Tracing, Nvidia collabora con Mojang per la nuova versione con RTX

Da notare che, a differenza di quanto visto in precedenza, questa non è una semplice mod che applica l'effetto di Ray Tracing sull'impianto grafico standard, ma è una vera e propria nuova versione di Minecraft con implementazione nativa del Ray Tracing in tempo reale .

Nvidia ha peraltro aggiornato la documentazione tecnica che mostra anche alcune istruzioni sull'implementazione del Ray Tracing in Minecraft, come la presentazione riportata qui sotto e la guida ufficiale che approfondisce i dettagli che stanno dietro al path tracing di Minecraftcon RTX e le texture PBR e il modo in cui lavorano insieme per creare scenari. Comprende un workflow passo dopo passo per creare le proprie texture PBR e i pacchetti di texture.

Inoltre, è stata creata anche una guida per convertire i mondi Java in mondi RTX - NVIDIA sulla Bedrock Windows 10 Edition, che è la base per il prossimo Minecraft con RTX.