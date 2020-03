Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge: il film sarà disponibile da metà aprile

Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, il film d'animazione ispirato alla celebre serie di picchiaduro ora in mano a Warner Bros., sarà disponibile a partire dal 16 aprile 2020 sui principali servizi di distribuzione digitale.

Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, il nuovo film d'animazione diretto da Ethan Spaulding e prodotto da Warner Bros. Animation, insieme a NeatherRealm Studios e Warner Bros. Interactive Entertainment sarà disponibile a partire dal 16 aprile 2020 per l'acquisto in digitale su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Gli utenti Sky Primafila, Vvvid e Infinity potranno noleggiarlo a partire dal 30 dello stesso mese.

Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge racconta la storia di Hanzo Hasashi che, dopo il massacro della sua famiglia per mano del freddo Sub-Zero, viene esiliato nel Netherrealm. Qui, accetta di servire il sinistro Quan Chi in cambio della possibilità di poter vendicare la sua famiglia. In questo modo torna in vita come Scorpion.

Nel frattempo nel Regno della Terra, Raiden raduna una squadra di guerrieri, il monaco Shaolin Liu Kang, l'ufficiale delle forze speciali Sonya Blade e la stella del cinema Johnny Cage, con il compito di salvare l'umanità. Per riuscire in questa missione, dovranno sconfiggere orde di gladiatori del Regno Esterno di Shang Tsung, fino a diventare campioni del torneo di Mortal Kombat.

Come andrà a finire?