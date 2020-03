Vendite nel Regno Unito, Call of Duty: Modern Warfare primo in classifica, Animal Crossing scende

Call of Duty: Modern Warfare torna in cima alle vendite nel Regno Unito, riprendendosi la prima posizione a discapito di Animal Crossing: New Horizons che scivola in terza posizione dopo aver conquistato la vetta a sua volta.

Come ogni lunedì, arriva anche la consueta classifica di vendita per quanto riguarda i videogiochi nel Regno Unito, che mostra peraltro un'ottima settimana sul mercato videoludico fisico, il che è strano considerando l'avvio del lockdown anche in Inghilterra.

In totale, secondo i dati GfK, sono state vendute 340.000 copie di videogiochi in formato fisico, con un calo effettivamente del 28% rispetto alla settimana precedente, che tuttavia rappresenta un ottimo risultato considerando che nei dati precedenti c'era stato il lancio di Animal Crossing: New Horizons e che il paese si troverebbe da qualche giorno fa in stato di lockdown, con la quarantena imposta per limitare l'epidemia.

La settimana scorsa avevamo visto Animal Crossing: New Horizons battere DOOM Eternal in UK, con tanto di vendite record al debutto per il gioco su Nintendo Switch, mentre in questa tornano sulla cresta dell'onda i titoli praticamente fissi sul podio, ovvero Call of Duty e FIFA 20.

Vediamo dunque la top ten dei giochi più venduti sul mercato britannico nella settimana compresa tra il 22 e il 28 marzo 2020: