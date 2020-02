Super Mario Bros., Shigeru Miyamoto riconsidera l'idea di un nuovo film

Super Mario Bros. potrebbe diventare nuovamente un film, o quantomeno tale possibilità non viene più esclusa da Shigeru Miyamoto, che dopo il flop della pellicola del 1993 aveva chiuso la porta ad altre trasposizioni.



"In origine ero contrario all'idea che Nintendo potesse aprirsi al settore dei film, ma sono attualmente coinvolto nella produzione di una pellicola basata su una delle nostre proprietà intellettuali", ha detto Miyamoto. "Cos'è cambiato? Tutto parte dal rilancio di diversi nostri giochi sulla Virtual Console."



"I nostri asset sono rappresentati dal software, e anche dopo trent'anni risultano ancora attivi. Tuttavia, sfortunatamente, una volta che l'hardware compatibile esce di produzione non abbiamo scelta che portare i giochi su di un nuovo hardware.



Dopo aver sperimentato questo processo di trasposizione diverse volte, ho cominciato a pensare che il nostro content business potrebbe svilupparsi ulteriormente se riuscissimi a combinare il nostro apprezzato software con il mondo dei video, utilizzandoli insieme per un lungo periodo di tempo."



"Dunque non è che io voglia fare un nuovo film di Mario, ma ho iniziato a considerare che dovremmo portare ulteriori contenuti Nintendo in quel settore. Con i film potremmo aumentare il potenziale pubblico delle nostre proprietà intellettuali e far crescere di conseguenza il coinvolgimento."