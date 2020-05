Alpitour: "non c'è videogioco meglio del mare"; Cyberpunk 2077, Fallout e Soliani rispondono

Su Facebook Alpitour dice che "non c'è videogioco che tenga" il mare, con una bella foto di un ragazzino sorridente tra le onde. Il messaggio, però, ha scatenato la divertita risposta dell'industria italiana dei videogiochi: da Cyberpunk 2077 a Fallout, passando per Davide Soliani di Ubisoft Milano: in tanti hanno risposto alla provocazione dell'operatore turistico.

"Altro che console! Quest'anno si riparte dalle cose che davamo per scontate, come giocare con le onde a riva." Quando il social manager di Alpitour ha scritto questo messaggio, crediamo, non si sarebbe aspettato tutto questo successo. Perché a rispondergli non è stata la casalinga di Voghera o il geometra di Stigliano, ma l'industria dei videogiochi italiana che ha tappezzato il post con risposte più o meno divertite.

A stretto giro di posta, infatti, ha risposto l'account social di Cyberpunk 2077, a dir la verità piuttosto d'accordo col messaggio. L'importante, infatti, è che si torni tutti a casa a settembre per giocare col nuovo GdR di CD Projekt RED: "Ooook, ooook. Choomba, quest'estate godetevi pure il mare in totale sicurezza, perché da settembre sarete impegnati a Night City".

Il social manager di Bethesda ha risposto con una GIF di un Vault Boy non proprio amichevole. Davide Soliani, uomo immagine di Ubisoft Milano, ha preferito postare una citazione sui generis: "Ma di cosa parlate. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione... e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser e Bowser che si arrampicava su un grattacielo vestito da gattone. Dovessi mai lasciare i miei mondi di fantasia e perdere quei momenti come lacrime nella pioggia, lo farei per una vacanza vera, non Alpitour, dove al massimo al posto di un power up e un yoshi gioioso, ci trovo tre lastre di plexiglass, i bambini che urlano e rompono i coglioni, e una cacca di cane che rischi di pestare. È tempo di giocare."

Il collega Marco Salvaneschi ha postato una foto in costume di Carlo Calenda, anche lui reo di un'uscita infelice nei confronti dei videogiochi. HP ricorda che basta portarsi un PC portatile per unire i due momenti, così come ASUS.

Ma ci sono anche tanto utenti che hanno postato foto dei loro giochi preferiti e meme vari. L'intento di Alpitour non era assolutamente quello di denigrare i videogiochi, anzi, forse voleva solo collegarsi al consiglio dell'OMS, che ha detto che giocare in quarantena è un'ottima attività. Quando saremo liberi, quindi, potremo fare un altro genere di esperienze.