Facebook Avatars disponibili: cosa sono e come funzionano

Attesi da tempo da tantissimi utenti della piattaforma di Mark Zuckerberg, i Facebook Avatars debuttano finalmente sul noto social network, negli Stati Uniti e in Europa. Cerchiamo di capire allora che cosa sono, come si usano, e molto altro ancora circa la loro natura, ora che sono disponibili.

I Facebook Avatars, almeno nell'intenzione di Mark Zuckerberg, serviranno a favorire il distanziamento sociale: in epoca di coronavirus, sarà così possibile inviare il proprio adesivo personalizzato ad amici, parenti e conoscenti. Ed è un proprio un editor, quello proposto da Facebook: ogni singolo utente potrà creare il suo alter ego virtuale in stile cartoon, selezionando meticolosamente ogni più piccolo particolare. Una novità di certo meno importante di Facebook Messenger Rooms, ma non per questo trascurabile: anche perché le due cose possono tranquillamente aiutarsi a vicenda, per esempio inviando le proprie emoji durante le videochiamate.

Si tratta fondamentalmente di una Emoji personalizzata e più dettaglia. "Ci sono tantissimi modi di usare il tuo Facebook Avatar" ha scritto Fidji Simo di Facebook in un post qualche giorno fa, "Per esempio nei commenti, nelle Storie o su Facebook Messenger". In occasione del lancio statunitense, l'editor si arricchisce di ulteriori possibilità di personalizzazione, per esempio negli abiti e nel taglio e colore dei capelli.

Per creare un Facebook Avatar è sufficiente recarsi nella sezione degli adesivi di qualsiasi chat, e poi selezionare la faccina sorridente: questo andrà fatto dall'app di Facebook, ma poi le emoji potranno essere utilizzate da qualsiasi dispositivo o su PC.