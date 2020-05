Mario Kart Tour, l'aggiornamento su iOS e Android accende la competizione online

Un nuovo aggiornamento di Mario Kart Tour è arrivato su iOS e Android. Questo update è pensato per accendere la competizione online con gli amici o con dei perfetti sconosciuti. Le due grandi novità sono la Sfida a squadre e i Codici gruppo per gare in multiplayer.

Ecco la descrizione che emerge dal comunicato di Nintendo:

In Sfida a squadre ci gareggia per raggiungere la vetta della classifica in una corsa feroce per il dominio in pista, con un massimo di quattro diverse squadre formate da due piloti. I team che si trovano in cima al podio in Sfida a squadre guadagneranno premi in-game.

La nuova funzione Codici gruppo rende il multiplayer più flessibile per il divertimento con amici e famigliari. E' possibile creare la propria stanza personalizzata e condividere il codice con amici e parenti per una partita fino a un massimo di otto giocatori.

I giocatori possono accedere a queste nuove funzionalità scaricando l'ultimo aggiornamento per Mario Kart Tour tramite App Store o Google Play. Mario Kart Tour è un gioco free to start ed è attualmente disponibile per il download per dispositivi iOS e Android.

Per portare l'esperienza sulle piste a un livello successivo, i giocatori possono sbloccare la modalità 200cc in single player e Corse dorate in multiplayer con un abbonamento Pass d'oro a pagamento. Il Pass d'oro è un servizio a iscrizione al costo di € 5,49 al mese che offre agli abbonati anche esclusivi regali d'oro in-game gareggiando nei tour e distintivi speciali di gioco con le sfide d'oro. I nuovi utenti possono usufruire di una prova gratuita di due settimane. L'iscrizione a pagamento inizierà automaticamente al termine del periodo di prova gratuito. Il Pass d'oro non è necessario per giocare o partecipare a gare standard o per giocare con amici o altre persone nelle vicinanze in modalità multiplayer in tempo reale attraverso le stanze.