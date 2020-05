Nintendo Switch Online: i giochi SNES e NES di maggio 2020 annunciati

I nuovi giochi SNES e NES di maggio 2020 scaricabili gratuitamente attraverso il servizio Nintendo Switch Online sono stati annunciati dalla grande N oggi. I giochi sono, ovviamente, dei classici. Operation Logic Bomb, Panel de Pon e Wild Guns arrivano nella selezione per Super Nintendo, mentre Rygar è disponibile per Nintendo NES.

In particolare Wild Guns è uno sparatutto a prospettiva fissa ad ambientazione Western (con una spruzzata di Cyberpunk) sviluppato da Natsume nel 1994 e arrivato in occidente l'anno successivo. Operation Logic Bomb è un action del 1993 sviluppato da Jaleco, mentre Panel de Pon è la versione giapponese di Tetris Attack un puzzle game sviluppato da Intelligent Systems nel 1996. Tetris Attack ha personaggi ed ambientazioni tratti da Super Mario World 2: Yoshi's Island e benché usi il nome di Tetris ha poco a che vedere con il classico gioco russo.

Rygar è un platform del 1987 sviluppato da Tecmo. Il Giappone la promozione di questo mese include Super Punch-Out!! e Panel de Pon per SNES e Rygar e Journey to Silius per NES.

I giochi saranno disponibili a partire dal 20 maggio 2020. Al momento sono 82 i classici disponibili attraverso Nintendo Switch Online.