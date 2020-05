Pokémon con un vero fucile d'assalto a una manifestazione anti-lockdown in USA

Un Pokémon armato di di un fucile d'assalto è apparso in una manifestazione anti lockdown in USA. Più precisamente si tratta di un uomo vestito da Pikachu (in realtà potrebbe essere anche una donna, per quel che ne sappiamo) e la manifestazione si è svolta in Michigan.

La figura, divertente nella sua paradossalità, ma anche inquietante per quello che presuppone, si è associata ad altri esponenti della destra americana che non vogliono obbedire all'obbligo di stare in casa per evitare il diffondersi della pandemia di COVID-19. Considerate che attualmente gli Stati Uniti sono la nazione più colpita dal virus, con più di 1,45 milioni di contagiati accertati e quasi 90.000 morti (al momento di scrivere questa notizia).

Secondo i manifestanti, l'ordine di lockdown della governatrice Gretchen Esther Whitmer confliggerebbe con le loro libertà personali e minaccerebbe l'economia dello stato. Evidentemente i nostri pensano di poter affrontare una pandemia vestiti da Pikachu e a colpi di fucile d'assalto. Almeno una Pokéball per contenerlo... un po' di creatività, suvvia. Comunque, chissà quanto sarà felice The Pokémon Company di vedere il suo Pokémon più celebre associato all'ultra destra americana.