The Last of Us 2, Gea Riva e Lorenzo Scattorin tornano a doppiare Ellie e Joel

Sony Italia ha diffuso una lista parziale dei doppiatori italiani che reciteranno in The Last of Us 2. Gea Riva interpreterà nuovamente Ellie, Lorenzo Scattorin darà la voce a Joel, Beatrice Caggiula sarà Dina e Mattia Bressan Jesse. Il cast è completato da Annalisa Longo che interpreterà Lev e Martina Tamburello che sarà Yara.

Un cast di assoluto livello, che garantirà al gioco la solita -elevatissima- qualità nell'adattamento italiano delle esclusive di Sony. Scegliere le voci adatte è doppiamente importante in un gioco come The Last of Us Parte 2, un'esperienza dove le emozioni, la storia e personaggi sono fondamentali quasi quanto il gameplay. Tutti dettagli che emergono in questo video diario dedicato alla storia con Neil Druckmann.

Gea Riva è nata a Milano nel 1985 e ha già interpretato Ellie in The Last of Us. Ma è stata anche Cassandra in Mafia 3 o Nami in League of Legends. Anche Lorenzo Scattorin, nato a Milano nel 1971, torna ad interpretare Joel dopo averlo fatto nel primo The Last of Us. Nella sua lunga carriera ha prestato la voce anche a Kirin Jindosh in Dishonored 2, Cliff (Mads Mikkelsen) in Death Stranding o Ercole in God of War III.

Beatrice Caggiula in The Last of Us 2 sarà Dina, mentre nel primo capitolo ha interpretato Tess. Nata a Milano, abbiamo sentito la sua voce in giochi quali Until Dawn, era Emily, o Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction e Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist: era Sarah Fisher.

Mattia Bressan sarà Jesse. Lo abbiamo sentito come Justin Foley in Tredici o Nick Rye in Far Cry 5.

Annalisa Longo è nata a Brescia nel 1984. In TLOU2 sarà Lev, ma in passato ha interpretato Mhairi Anderson in Daisy vuole solo giocare e Andrea Hermosa in Con gli occhi dell'assassino. Martina Tamburello sarà, invece, Yara. In passato ha doppiato Jessica Barden in The End of the F***ing World e Roger Parslow in Queste Materie Oscure.

Chissà se il cast sarà riconfermato anche per la serie televisiva di The Last of Us prodotta da HBO.