Destiny 2: Bungie potrebbe distruggere un intero pianeta, ecco le prove

Destiny 2 è un titolo in continua evoluzione ed espansione: un'espansione che tuttavia, come hanno ricordato più volte gli sviluppatori, non potrà proseguire per sempre, né in formula di mere addizioni ai contenuti già presenti. Ecco allora che Bungie potrebbe distruggere un intero pianeta entro tempi brevi.

Il pianeta in questione sarebbe Titano. Tutte le informazioni che stiamo per riportarvi ovviamente vanno annoverate nella categoria dei rumor e delle indiscrezioni, perché non vi sono conferme ufficiali (almeno attualmente). Ora, come saprete i giocatori di Destiny 2 possono acquistare degli emblemi in ogni area importante presente all'interno del titolo: da qualche giorno, l'emblema di Titano presenta un conto alla rovescia. Guardate un po' questa schermata di gioco dedicata a Sloane, nell'immagine qui di seguito riportata.

Come saprete a possedere un indicatore simile sono solo quegli oggetti di Destiny 2 che per un motivo o per un altro abbandoneranno ad un certo punto il gioco, sostituiti da altri; per esempio quelli della rotazione settimanale. Ma un timer accanto a Titano lascia presagire ovviamente qualcosa di più grande: la sua distruzione, ad esempio. Ciò confermerebbe del resto le parole del game director Luke Smith e del manager Mark Noseworthy di Bungie; a loro tempo confermarono che il team di sviluppo aveva preso in considerazione l'idea di modificare anche le ambientazioni di Destiny 2, se non direttamente di eliminarle o distruggerle.

Va da sé che Reddit e i luoghi di ritrovo dei giocatori di Destiny 2 siano attualmente ricchi di congetture e anche di preoccupazione, da parte di chi visitava volentieri Titano. Altri giocatori, invece, ritengono che il titolo di Bungie sia fin troppo grande e dispersivo: ma voi cosa pensate della situazione? Credete che sia opportuno sostituire Titano con almeno un altro pianeta, o eliminarlo del tutto senza aggiungere altro? E lo sapete che i cheater sono aumentati del 50%, soprattutto su PC?