EDGE, né PS5 né Marvel's Spider-Man 2 sulla nuova cover: mistero rivelato

EDGE ha rivelato la cover del numero 346, in uscita a luglio, che non è dedicata né a PS5 né a Marvel's Spider-Man 2, come qualcuno aveva ipotizzato.

No, la rivista ha ritenuto meritevole di tale onore The Ascent, il nuovo action RPG in stile cyberpunk annunciato da Neon Giant come uno dei titoli di lancio di Xbox Series X.

Come riportato nella nostra anteprima di The Ascent, il gioco attinge a piene mani da un certo tipo di fantascienza, catapultandoci in un futuro inquietante e oscuro, senz'altro forte di una grande atmosfera.

Si riferiva dunque a quel titolo il rosso vivo della copertina, che come detto aveva indotto qualcuno a pensare che potesse trattarsi di un teaser di Marvel's Spider-Man 2 per PlayStation 5 per le ovvie affinità cromatiche.

A questo punto non resta che aspettare il Sony non resta che attendere il 4 giugno per la presentazione di PS5, come riferiscono alcune fonti che parlano anche di una grande quantità di giochi mostrati nel corso dell'evento.