Marvel's Spider-Man 2 per PlayStation 5: la nostra lista dei desideri

Se immaginare l'uscita di Marvel's Spider-Man 2 insieme a PlayStation 5 resta in questo momento un'idea un po' ardita, la release del gioco nei primi mesi di vita della console non sembra invece così campata in aria, come del resto sembrano confermare le voci che già hanno iniziato a circolare da qualche tempo. Segno che qualcosa sta effettivamente bollendo in pentola per la nuova avventura dell'Uomo Ragno, e se né Insomniac Games né Sony si sono per il momento sbottonate in modo ufficiale su Marvel's Spider-Man 2, nulla ci vieta di fantasticare su quello che potremo trovare all'interno del nuovo gioco. Ecco la nostra lista dei desideri.

Venom e gli altri nemici

Volendo restare un minimo coi piedi per terra nell'immaginare un "Marvel's Spider-Man 2 secondo noi", un ottimo punto di partenza viene offerto dalla conclusione del capitolo precedente. La scena successiva ai titoli di coda con la quale ci siamo congedati dal gioco lascia infatti ben poca immaginazione verso uno dei nemici che troveremo in Marvel's Spider-Man 2. La reazione della misteriosa sostanza nera al tocco di Osborn suggerisce infatti la presenza di Venom nel prossimo capitolo, e non potrebbe essere altrimenti vista la popolarità di questo personaggio al di là dell'indizio proveniente dal primo Marvel's Spider-Man. Nella timeline di Insomniac Games l'origine del simbionte potrebbe non essere aliena e riguardare direttamente Harry Osborn, tenuto in vita in un laboratorio segreto da suo padre. Ricamando a questo punto con un po' di fantasia potremmo immaginare delle fasi di gioco in cui saremo chiamati a controllare Venom, come già accaduto con Ultimate Spider-Man nel 2005. Potrebbe essere un bel colpo di scena per chi si aspetta di vestire i soli panni di Peter Parker, permettendo anche al gameplay di giovarne in varietà cambiando tipologia e obiettivi nell'uso dello spaventoso personaggio.

Considerando la quantità di nemici presenti nel primo Marvel's Spider-Man, è per forza di cose difficile pensare che il sequel possa ospitare il solo Venom al suo interno. Dopo avere assicurato al Raft sia Octopus che il resto della sua combriccola, l'Uomo Ragno potrebbe veder tornare qualcuno tra Scorpione e gli altri, cosa di cui non ci stupiremmo. Ma il parco di villain presenti nella New York immaginata da Marvel offre tante opportunità, e tra queste chi ci aspettiamo e speriamo di vedere è Goblin. Norman Osborn si presenta di sicuro come indiziato numero uno per questo ruolo, in modo da completare così la trasformazione padre e figlio negli ipotetici avversari principali presenti in Marvel's Spider-Man 2. La carica di sindaco che Norman Osborn riveste nell'universo del titolo sviluppato da Insomniac Games potrebbe essere il suo trampolino di lancio verso il "lato oscuro", eventualmente proprio di fronte a un evento tragico come un incidente che coinvolga il figlio.

Prima di passare oltre, non dimentichiamo a questo punto i Sinistri Sei e la loro formazione variabile. Nel primo Marvel's Spider-Man insieme a Octopus e Mister Negativo abbiamo visto Scorpione, Electro, Rhino e Avvoltoio, ma l'invito potrebbe essere esteso anche a personaggi ai quali in realtà già il gioco del 2018 ha fatto riferimento. Il primo è senza dubbio Mysterio, citato con una divertente scenetta nel party di Halloween al quale ci si ritrova a partecipare nel gioco, mentre il secondo è Uomo Sabbia. Il riferimento in questo caso arrivava da uno dei collezionabili presenti in Marvel's Spider-Man, una fiala di sabbia che il protagonista dice di non voler aprire per non liberare il personaggio sopra citato.