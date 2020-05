Bubble Bobble 4 Friends: annunciata la versione PS4

Taito ha annunciato che Bubble Bobble 4 Friends arriverà questo inverno anche su PS4, dopo un periodo di esclusiva per Nintendo Switch. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer di gameplay, che trovate in testa alla notizia.

La versione PS4 di Bubble Bobble 4 Friends sarà lanciata con dei livelli extra, che saranno aggiunti anche alla versione Nintendo Switch tramite un aggiornamento gratuito. Inoltre, come già sulla console di Nintendo, anche su quella di Sony il pacchetto comprenderà il Bubble Bobble originale, l'immortale capolavoro da sala giochi.

Per festeggiare la novità, in Giappone è stato lanciato un contest per illustratori. Chi vincerà vedrà la sua immagine pubblicata nei crediti di gioco insieme al suo nome.

Bubble Bobble 4 Friends è l'ultimo capitolo della saga nata dal genio del mai troppo compianto Fukio Mitsuji venuto a mancare nell'ormai lontano 2008. Uno dei grandi dimenticati della nostra industria.