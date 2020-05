Assassin's Creed Valhalla: emerso il primo DLC, The Legend of Beowulf

La versione tedesca di Uplay ha svelato quello che dovrebbe essere il primo contenuto scaricabile, o DLC che dir si voglia, di Assassin's Creed Valhalla, parte del Season Pass: The Legend of Beowulf. Non c'è ancora alcuna ufficialità in merito, ma la fonte della notizia lascia adito a pochissimi dubbi, visto che si tratta della descrizione ufficiale del Season Pass tratta dal negozio proprietario di Ubisoft:

Il Season Pass

Ottenete dei nuovi contenuti epici, esplorate nuovo luoghi e trovate nuovo equipaggiamento.

Include la Story Mission: The Legend of Beowulf. Scoprite la crudele verità dietro alla leggenda.

Purtroppo non ci sono altre informazioni sui contenuti del Season Pass di Assassin's Creed Valhalla o su The Legend of Beowulf. Va detto che secondo alcuni potrebbe non essere un DLC vero e proprio, ma una missione bonus inclusa nel gioco base data a chi acquisterà il Season Pass. Del resto dobbiamo ancora vedere il primo video di gameplay effettivo dell'avventura principale e stiamo già qui a parlare di DLC... tempi moderni.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Assassin's Creed Valhalla è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5 e Google Stadia.