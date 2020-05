Animal Crossing: New Horizons, in tanti hanno festeggiato la festa della mamma in gioco

Quest'anno in tanti hanno festeggiato la festa della mamma in Animal Crossing: New Horizons. Le difficili condizioni dettate dalla pandemia di COVID-19 costringono in moltissimi a stare in casa, così genitori e figli hanno faticato a incontrarsi per festeggiare la sentita ricorrenza.

Alcuni però hanno trovato un modo originale per riunirsi e passare del tempo insieme, pure se virtualmente: Animal Crossing: New Horizons. Non sarà lo stesso di vedersi di persona, ma è quantomeno un surrogato interessante. Che poi quale console migliore per farlo di una pensata per tutta la famiglia?

Se vogliamo questa notizia dimostra ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, quanto Animal Crossing: New Horizons abbia penetrato la cultura di massa, diventando un fenomeno sociale di proporzioni incredibili. Qualcuno dice che è stato aiutato dall'epidemia, ma anche se fosse come biasimarlo per essere diventato il gioco rifugio di così tante persone sparse in tutto il mondo?

Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Animal Crossing: New Horizons.

day 60: facetimed my mom and visited her animal crossing island so we could hang for mother's day!!! 🥰 — anh-thư huỳnh (@oldwestaction) May 11, 2020

Mom and I couldn't celebrate Mother's Day in person, so we dressed up and had a spa day on my island instead! :) #AnimalCrossing #ACNH pic.twitter.com/OBC4ptTpZD — Matt 🌹🏳️‍🌈 マット (@furdmatt) May 11, 2020

Happy Mother's Day to my wonderful mom! I'm sorry we couldn't go to a true museum today, but we made it work!!

#AnimalCrossing #ACNH pic.twitter.com/f2eZSbKsnd — Susannah (@CeruleanCynthia) May 11, 2020

Prepared a small treasure hunt for my mom <3 Happy mother's day to all mothers out there!! #AnimalCrossing #ACNH #NintendoSwitch pic.twitter.com/ALNK8dmvUj — OutoftheboxBot ⭕ (@OutoftheboxB) May 10, 2020

for mother's day I went to my mom's animal crossing island and planted roses — Kyle Summers (@KyleWSummers) May 11, 2020

My 10-year-old gave me, quote "a modern Mother's Day gift ": he put me on his Animal Crossing island 💜💜💜 pic.twitter.com/UZ0VscU1vo — Caren Watkins (@ThisIsCaren) May 10, 2020

Couldn't really do anything for my mom today for Mother's Day so I just made her this garden on Animal Crossing. Happy Mother's Day to all the moms out there! #AnimalCrossingNewHorizions pic.twitter.com/yu45QGniGk — Wok (@wokalpajaro) May 10, 2020