PS5 e Xbox Series X non hanno ancora mostrato cosa possono fare graficamente, dice Keighley

Stando a Geoff Keighley, PS5 e Xbox Series X non hanno ancora mostrato cosa possono fare a livello grafico. Meglio sarebbe dire che non hanno ancora mostrato praticamente nulla, a parte qualche piccolo assaggio, in particolare Xbox Series X.

Keighley è intervenuto sulla questione delle aspettative relative alla grafica dei giochi di PS5 e Xbox Series X, che secondo alcuni devono essere tenute basse perché non si vedranno miracoli, commentando un articolo di IGN.com che sta facendo discutere. Noi stessi siamo convinti che il passaggio dalla generazione attuale alla next-gen sarà più sfumato rispetto ai passaggi generazionali precedenti. Con questo nessuno sta affermando che graficamente le nuove console non mostreranno i muscoli in più occasioni, in particolare con le esclusive, ma solo che l'evoluzione sarà più lenta e meno netta di quanto credano in molti.

Keighley di suo è sicuramente in una posizione privilegiata ed è probabile che abbia già visto qualche esclusiva per le due console. Quindi il suo potrebbe essere un giudizio informato, più che un semplice commento. Comunque sia il paradosso della situazione è che una cosa non esclude l'altra, se si tengono appunto in considerazione titoli multipiattaforma ed esclusive.