Google Chrome presto bloccherà le pubblicità che consumano troppe risorse

Gli annunci pubblicitari sono una presenza costante nel mondo del web, ma spesso possono provocare problemi al proprio PC: ad esempio consumando troppe risorse, soprattutto dal punto di vista della CPU. Ci penserà Google Chrome a risolvere almeno parzialmente questo problema, a partire dai prossimi mesi. E in modo specifico da agosto 2020, quando Google Chrome comincerà a bloccare gli annunci pubblicitari che consumano troppe risorse . Inizialmente si tratterà di un periodo di transizione, quasi un test da parte del colosso di Mountain View. Il criterio sarà particolarmente semplice: Google interverrà sulle pubblicità se queste ultime, pur non avendo avuto alcuna interazione con l'utente, avranno mostrato uno qualsiasi di questi comportamenti:

A completamento di queste informazioni, Google ha anche fornito un pratico grafico, che vi riportiamo nell'immagine in calce all'articolo: mostra in base a quali criteri verrà considerato il consumo intensivo delle pubblicità su Google Chrome. Chiaramente non verranno colpite tutte le pubblicità in assoluto, ma è probabile che quelle più invasive (o progettate male) dovranno essere riviste da parte degli sviluppatori; pena un blocco diretto dell'adsense, e dunque meno introiti per i possessori del sito web.

Gli utenti da PC Windows 10 naturalmente attendono con ansia anche un'altra novità: l'Aggiornamento di Maggio 2020, che debutterà nei prossimi giorni.