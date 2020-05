Assassin's Creed Valhalla arriverebbe ad ottobre per Amazon Italia

Assassin's Creed Valhalla arriva il 15 ottobre 2020 per Amazon Italia. Il celebre negozio online, infatti, da qualche tempo ha pubblicato la data della versione Gold per Xbox One del gioco: si tratta di un errore o di una svista?

In queste settimane stiamo imparando a conoscere meglio la nuova fatica di Ubisoft. Per esempio sappiamo che Assassin's Creed Valhalla consentirà di modificare i capelli e il corvo di Eivor, ma anche che il gioco, molto probabilmente, andrà 30 fps su Xbox Series X e PS5.

Una cosa che non sappiamo, però, è quando il gioco arriverà nei negozi. Un dettaglio non da poco, ma che probabilmente è legato alla data di lancio di Xbox Series X e forse anche di PlayStation 5. Comunque, Amazon Italia da qualche ora ha una data di lancio molto specifica per il gioco di Ubisoft: il 15 ottobre 2020. La potete trovare a questo indirizzo selezionando l'edizione Gold per Xbox One. Si tratta di un errore o il negozio si è lasciato sfuggire una notizia prima del tempo?

Questo perché il 15 ottobre potrebbe essere una data valida: ottobre, solitamente, è il mese prescelto da Ubisoft per far uscire gli Assassin's Creed. Considerando solo gli ultimi episodi, Assassin's Creed Syndicate è uscito il 23 ottobre, Assassin's Creed Origins il 27 ottobre, mentre Assassin's Creed Odyssey il 5 ottobre.

Vi piacerebbe come data? Sapevate che Assassin's Creed Discovery Tour è gratis su PC per pochi giorni?