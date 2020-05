Assassin's Creed Valhalla "almeno" a 4K e 30 fps su Xbox Series X, conferma Ubisoft

Assassin's Creed Valhalla è finora uno dei giochi tecnologicamente più avanzati annunciati per le next gen e si è mostrato in particolare su Xbox Series X, sulla quale a quanto pare andrà "almeno" a 4K e 30 fps, come confermato da Ubisoft a Eurogamer Portugal.

La questione del frame-rate è stata piuttosto dibattuta di recente, con il sospetto emerso in questi giorni sul fatto che Assassin's Creed Valhalla non giri a 60 fps su PS5 e Xbox Series X, poiché la caratteristica non risulta nella scheda prodotto relativa al nuovo gioco su Xbox Series X, nella quale vengono citati i 4K e lo Smart Delivery ma non ci sono riferimenti al frame-rate.

È probabile che si tratti di una caratteristica ancora da definire: le performance vengono aggiustate molto nelle ultime fasi di ottimizzazione del gioco e Ubisoft forse sta ancora aspettando prima di definire le caratteristiche in forma finale e in effetti la scelta di parole di Ubisoft, interpellata da Eurogamer Portugal, lascia aperta qualche possibilità per modifiche ulteriori.

"Al momento, possiamo garantire che Assassin's Creed Valhalla girerà ad almeno 30 fps. Il gioco godrà di tempi di caricamento ridotti, consentendo ai giocatori di immergersi nella storia e nel mondo senza interruzioni. Infine, Assassin's Creed Valhalla avrà una grafica migliorata resa possibile da Xbox Series X e non vediamo l'ora di mostrare il mondo che abbiamo creato alla risoluzione 4K".

Quell'"almeno" lascia dunque aperta la speranza a un possibile incremento del frame-rate, ma la limitazione a 30fps, con risoluzione a 4K, in effetti non stupisce più di tanto, se si pensa che anche una scheda grafica discreta come la GeForce RTX 2080Ti, con i suoi 13,45 TeraFLOPS, non riesce a mantenere i 60 fps fissi a 4K nemmeno su Assassin's Creed Odyssey.

Ovviamente, rimane la speranza che almeno gli sviluppatori possano introdurre la possibilità di scegliere tra risoluzione e performance, dunque abbassando la risoluzione nativa per incrementare la fluidità fino a farla arrivare a 60fps.

Per il resto, per quanto riguarda Assassin's Creed Valhalla sono emerse informazioni sulla colonna sonora con Jesper Kyd ed Einar Selvik della serie Vikings.