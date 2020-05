Assassin's Creed Valhalla: Jesper Kyd ed Einar Selvik della serie Vikings alla colonna sonora

Assassin's Creed Valhalla si presenta promettente anche sul fronte della colonna sonora, elemento sul quale stanno lavorando nomi noti nell'ambito delle musiche di accompagnamento come Jesper Kyd, Sarah Schachner ed Einar Selvik.

Jesper Kyd è una vecchia conoscenza per la serie Ubisoft, avendo già lavorato in precedenza a vari capitoli tra i quali il capostipite, Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelations, dunque si tratta di un gradito ritorno alla composizione delle musiche.

Einar Selvik è invece una scelta proveniente da un ambito diverso ma particolarmente oculata, considerando che si tratta di uno dei responsabili della colonna sonora della serie TV Vikings, con cui Assassin's Creed Valhalla ha ovviamente molto a che spartire.

Considerando l'esperienza maturata sull'ambientazione vichinga, possiamo aspettarci tracce di grande atmosfera e perfettamente calate all'interno del mondo scandinavo classico da una collaborazione di questo tipo, che dimostra anche il valore della produzione Ubisoft in sviluppo.

Infine, Sarah Schachner è un'altra veterana della serie Ubisoft, avendo lavorato in precedenza su Assassin's Creed 4: Black Flag, Assassin's Creed Unity e Assassin's Creed Origins. Ci aspettano dunque delle musiche di grande impatto per il nuovo capitolo della serie, che ha già dato prova in questo senso con i primi video diffusi nei giorni scorsi.

Assassin's Creed Valhalla si è presentato con un trailer a fine aprile ed è tornato a mostrarsi con un video gameplay all'Inside Xbox. Proprio oggi sono emerse tracce sul primo DLC, The Legend of Beowulf.