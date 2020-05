Steam, nuovo sistema di ricompense e riconoscimenti per gli utenti in arrivo?

Steam potrebbe stare per aggiornarsi con l'introduzione di un nuovo sistema di ricompense e riconoscimenti, destinato a modificare alcuni aspetti dell'esperienza utente per quanto riguarda la piattaforma in digital delivery di Valve.

Le informazioni sono state raccolte da Pavel Djundik, lo sviluppatore che gestisce il sito Steam Database che rappresenta una fonte solitamente piuttosto affidabile sulle novità relative al mondo di Steam. Effettuando la sua solita ricerca tra i file, il datamining questa volta ha restituito possibili prospettive interessanti sugli aggiornamenti in arrivo su Steam.

Tra le novità potrebbe esserci un nuovo sistema di reazione alle recensioni, in grado di fornire una maggiore flessibilità e ulteriori possibilità di scelta rispetto alle poche reazioni attualmente disponibili. Queste potrebbero garantire la possibilità di fornire maggiori informazioni sulle recensioni lette e impressioni più approfondite.

La novità più interessante potrebbe però essere un nuovo sistema di ricompense e riconoscimenti per gli utenti, da sbloccare in base a diverse azioni da effettuare sulla piattaforma. Potrebbe dunque trattarsi di distintivi, personalizzazioni del profilo in base al livello e forse anche sconti progressivi in base alla fidelizzazione espressa dagli acquirenti.

Ovviamente queste rilevazioni non vanno intese come prove certe di novità in arrivo per Steam, ma considerando l'affidabilità della fonte e il fatto che si basano su elementi trovati nel codice del database, ci sono buone possibilità che possono tradursi in nuove caratteristiche per la piattaforma.

Per quanto riguarda Steam, sono emersi nelle ore scorse alcuni possibili dettagli sui Saldi Estivi 2020, per quanto riguarda date e durata dell'iniziativa promozionale.